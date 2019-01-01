PAN City Group и Сбербанк заключили соглашение о финансировании строительства ЖК SMART City Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Девелопер PAN City Group[1] в лице его специализированного застройщика ООО СЗ «МОСТ Сити Проект» и ПАО «Сбербанк» [2] заключили соглашение о масштабном проектном финансировании строительства жилого квартала SMART City[3]. Сделка является знаковой для пермского рынка жилой недвижимости и доказывает, что в условиях пандемии бизнес-сообщество Пермского края продолжает активно работать и развиваться на благо жителей.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО «Сбербанк»:

— Даже в период пандемии Сбербанк остаётся надёжным банком и партнёром. И доказательством тому служат подобные соглашения. Такое сотрудничество даёт застройщикам и дольщикам уверенность, что строящиеся объекты будут сданы в срок, а также пройдут дополнительную экспертизу с нашей стороны.

Андрей Полуянов генеральный директор PAN City Group:

— Взаимодействие участников проекта в процессе согласования условий сделки было во многом уникально как для нашей команды, так и для Сбербанка, текущая ситуация с множеством факторов неопределённости, безусловно, повлияла на процесс, но не отразилась на финальном результате. Успешное взаимовыгодное сотрудничество планируется продолжать и масштабировать на различные проекты PAN City Group.

Девелопер PAN City Group входит в структуру инвестиционного холдинга ООО «Пермская финансово-производственная группа», который является стратегическим партнёром ПАО «Сбербанк».

Гарантом безопасности сделки для будущих дольщиков является не только репутация надёжного застройщика, но и условия финансирования с использованием счетов эскроу в ПАО «Сбербанк».

На сегодняшний день на строительной площадке ЖК SMART City (ул. Стахановская, 52а) полностью завершена разработка котлована, заканчиваются работы по устройству свайного поля, началось возведение монолитного каркаса.

Жилой квартал SMART City является продолжением технопарка Morion Digital в части использования передовых разработок в сфере IT-технологий для комфортного проживания будущих жителей. Функциональность и удобство — основные критерии, которыми руководствовался застройщик при проектировании квартала. Это первый проект девелопера PAN City Group с участием крупного телеком-оператора «Дом.ru» и компании «Юникорн» — инновационного разработчика систем автоматизации мониторинга и управления жилыми объектами.

Отличительной особенностью будущего интеллектуального квартала является то, что, помимо всех базовых элементов умного дома, будет предусмотрена возможность интеграции индивидуальных умных решений непосредственно в каждой квартире. Старт продаж квартир в жилом кварталеSMART City планируется в августе 2020 года.

Управлять будущие жильцы смогут своим домом с помощью мобильного приложения PAN, скачав его в App Store и Play Market

Узнать подробности и получить консультацию можно на сайте компании PAN City Group или по телефону (342) 207-17-07.

[1] PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». [2] Публичное акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481. [3] ЖК SMART City — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/

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