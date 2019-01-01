В Пермском крае вырос уровень отгрузки удобрений Поделиться Поделиться Твитнуть

В мае 2020 года в Пермском крае отгрузили 1,4 млн т удобрений, что на 12,2% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Об этом сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД». При этом за январь — май 2020 года Пермский край отгрузил 6,3 млн т химических и минеральных удобрений, что на 1,4% больше, чем за тот же период 2019 года.

Всего на сети железных дорог ОАО «РЖД» в стране за первые пять месяцев 2020 года было погружено 25,9 млн т удобрений, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом в адрес российских грузополучателей с января по май было отправлено около 11,5 млн т (на 7,7% больше, чем за тот же период прошлого года).

Отправка удобрений на экспорт выросла до 3,4 млн т, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Основная часть экспортных поставок традиционно идёт в Китай, Бразилию, Швейцарию, США и Мексику.

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