МФЦ Пермского края возвращаются к семидневному графику работы Посетители обязаны иметь маску, перчатки и ;собственную ручку Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции снял с многофункциональных центров часть ограничений. С 29 июня в филиалах МФЦ возобновляет работу максимально возможное число «окон» приёма. Жителям Пермского края снова доступен полный перечень услуг МФЦ. Ряд отделений с большой загрузкой перейдут на семидневный график работы и увеличат часы приёма посетителей в будни.

В то же время большинство отделений МФЦ, в том числе расположенные на территории Перми, по-прежнему будут предоставлять госуслуги исключительно по предварительной записи.

В ряде краевых филиалов, имеющих небольшое количество «окон» и ежедневный поток заявителей, принимать посетителей будут при их непосредственном обращении.

«Мы понимаем, что за время действия ограничительных мер в Прикамье сложился отложенный спрос на услуги МФЦ. Если до коронавируса МФЦ принимали около 14,5 тыс. обращений ежедневно, то сейчас — около 4 тыс. Накопленный объём обращений — примерно 420 тыс. Поэтому принято решение о том, что временно ряд филиалов будут работать по воскресеньям, а также увеличат часы работы. Это позволит устранить образовавшуюся очередь за два месяца», — доложил на оперштабе министр информационного развития и связи Игорь Никитин.

Во всех помещениях МФЦ сохраняются требования, направленные на эпидемиологическую безопасность. Посетители обязаны не только соблюдать социальную дистанцию, но и носить маски, перчатки и иметь при себе собственную ручку для заполнения заявлений.

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