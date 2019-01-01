Фестиваль «Небесная ярмарка» в этом году не состоится Организаторы решили не проводить фестиваль из-за нестабильной эпидемиологической ситуации Поделиться Поделиться Твитнуть

Небесная Ярмарка—2019 vk.com/nebeskakungur

В официальной группе фестиваля «Небесная ярмарка — 2020. Официальная страница» сообщается, что фестиваль «Небесная ярмарка — 2020» не состоится в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в Пермском крае.

«В этом году мы приняли решение отменить фестиваль, поскольку не можем рисковать жизнями и здоровьем гостей и жителей Кунгура. Ждём всех и каждого на Кунгурской земле следующим летом», — сказал главный организатор фестиваля, президент федерации воздухоплавания Пермского края Андрей Вертипрахов.

Напомним, что фестиваль «Небесная ярмарка» проходит ежегодно с 2001 года. Изначально фестиваль планировался на 27 июня — 4 июля. Но в начале июня мероприятие решили «сдвинуть» на более благоприятный, с точки зрения ситуации с коронавирусом, период — с 1 по 8 августа.

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