Дмитрий Енцов журналист С 1 июля меняется путь следования двух автобусных маршрутов Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Со среды, 1 июля, меняется путь следования автобусных маршрутов № 9и №54.

Так, автобусы №9 будут разделены на классы вместимости. Автобусы среднего класса вместимости будут следовать по маршруту «Микрорайон Хмели» — «Микрорайон Нагорный» по ул. Мира и Леонова. Автобусы малого класса вместимости будут следовать до деревни Субботино.

Автобусы №54 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Хмели» будет перенаправлен на ул. Екатерининскую для компенсации движения автобусного маршрута №37 «Улица Мильчакова» — «Станция Пермь II» и осуществлять заезд на станцию Пермь II. Новый маршрут следования — «Улица Мильчакова» — «Станция Пермь II» — «Микрорайон Хмели».

Кроме того, маршрут №12 «Проспект Парковый» — «ОАО «ПЗСП» будет курсировать и по воскресеньям.

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