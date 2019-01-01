Больше всего в зарплате во время самоизоляции потеряли финансисты и страховщики Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в апреле 2020 года составила 39 337,5 руб. Это на 0,2% меньше, чем в апреле 2019 года. Реальная зарплата снизилась на 3,4%, сообщает Пермьстат. При этом за пять месяцев 2020 года сокращение номинальной зарплаты составило 4,8% (по сравнению с январём— апрелем 2019 года), реальной — 2,2%.

Больше всех в доходах потеряли сотрудники финансовых и страховых организаций (-22,7% по сравнению с апрелем 2019 года), а также работники гостиниц и предприятий общепита (-22,4%). Последние получили в апреле 2020 года 46,2%, или 18 160 руб., финансисты и страховщики — 53 799 руб.

На 17% выросла зарплата в компаниях, занимающихся деятельностью в сфере информации и связи (66 049 руб.).

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