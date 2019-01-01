Дмитрий Енцов журналист Определён победитель аукциона на обслуживание автобусного маршрута до пермского аэропорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Подведены итоги аукциона на обслуживание автобусного маршрута №108 «Автовокзал г. Пермь» — «Аэропорт Большое Савино» на период с 9 июля по 9 августа этого года.

Максимальную цену в 1,7 млн руб. предложил победитель — ООО «Дизель».

На маршруте должны работать три автобуса большой вместимости в будни и два в субботу и в воскресенье.

Напомним, прошлый аукцион на обслуживание этого маршрута с 11 июня по 8 июля выиграл ИП Олег Новосёлов, предложивший 1,2 млн руб. при стартовой цене в 1,5 млн руб.

Отметим, что этот маршрут (он относится к межмуниципальным) заменяет маршрут №42 (он относится к муниципальным). Автобусы следуют по ш. Космонавтов через Песьянку, Ванюки и Крохово.

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