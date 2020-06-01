Вместо афиши
Культурная жизнь на диване с 26 по 28 июня
Новый уикенд — новые трансляции. Закрытие сезона в Пермской филармонии, большая просветительская программа пермких музеев, концерт «Бон Джови» и — наконец-то! — «Королева индейцев» Генри Пёрселла в постановке Питера Селларса и Теодора Курентзиса.
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26 июня, 12:00. Пермская государственная художественная галерея покажет «Холст. Масло»: видеоистории для детей (0+).
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26 июня, 15:00. на Международном ежегодном кинофестивале «Зеркало» пройдет презентация электронного издания «Воображаемый Тарковский» (16+). Это сборник статей, подготовленный по результатам одноимённой международной конференции, прошедшей в рамках XIII МКФ «Зеркало» в 2019 году. В него вошли статьи киноведов Клауса Лезера и Роберта Берда, историков Елены Раскатовой и Марии Миловзоровой, театроведа Игоря Вдовенко, поэтессы и переводчицы Анны Глазовой, арт-критика Дмитрия Пиликина, философа Олега Горяинова, кинокритика Виктории Смирновой-Майзель.
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26 июня, 21:00. стартует трехдневная онлайн-версия крупнейшего европейского техно-фестиваля Awakenings (18+). В течение трёх дней для зрителей сыграют Нина Кравиц, Амели Ленс и другие.
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26 июня, 22:00. Wink покажет концерт Bon Jovi Asian Tour 2008 (18+).
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26 июня, 22:00. Яндекс-Эфир покажет концерт группы Cream Soda (12+).
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27 июня, 04:40 (до 20 июня, 03:30). TheatreHD начинает трансляцию спектакля «Манон» (16+). История о безумной взаимной и несчастной любви Манон Леско и кавалера де Гриё рассказана Жюлем Массне подробно и изящно. Спектакль Лорана Пелли балансирует на грани бытового и символического.
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27 июня, 10:00. Коми-Пермяцкий национальный драматический театр покажет спектакль «Дамский портной» (16+).
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27 июня, 12:00. Пермская государственная художественная галерея покажет виртуальную выставку «Гомер — Вергилий — Овидий. Русское время античности» (12+).
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27 июня, 18:00. На благотворительном фестивале Global Goal: Unite for Our Future (18+) выступят Coldplay, Shakira, Usher, Miley Cyrus, Christine and the Queens.
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27 июня, 19:00. Medici.TV продолжает проект #ДетскаяСуббота medici.kids (0+): Дебюсси и Равель, дирижирует Шарль Мюнш.
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28 июня, весь день. Музей современного искусства PERMM проведёт акцию «Искусство на районе» (6+).
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28 июня, 04:40 (до 20 июня, 03:30). TheatreHD начинает трансляцию оперы «Любовный напиток» (16+). Спектакль, поставленный в 1991 году Джоном Копли в оформлении Бени Монтрезора, критики окрестили «вопиюще розовым». В самом деле, открыточные пейзажи, свадебный стол, украшенный как торт, и апофеоз с ангелочками подкрашены и подсвечены розовым так, что ощущение сахарного эликсира передаётся даже через зрение. И через слух: в сладостном тембре Лучано Паваротти, в россыпи колоратур нежного голоса Кэтлин Бэттл, во вкрадчивой манере Хуана Понса, в насыщенной радости комикования Энцо Дары.
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28 июня, 12:00. Пермская государственная художественная галерея проведёт мастер-класс «Цветосмешение» (6+).
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28 июня, 10:00. Коми-Пермяцкий национальный драматический театр вновь проведёт рубрику «Классики на изоляции» (12+). Многих русских писателей коснулась изоляция: одни застревали в карантинных городах, другие попадали в ссылку за слишком смелые высказывания, а были и те, кто добровольно запирался дома в творческом порыве. Что писали они в своих «изоляционных письмах»?
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28 июня, 18:00. Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского показывает долгожданную запись оперы «Королева индейцев» (16+).
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28 июня, 19:00. Пермская краевая филармония закрывает сезон концертом «Пойте, гусли» (6+). В сопровождении Оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением Галины Токаревой в концертной программе выступит лауреат международных конкурсов, солистка Академического оркестра русских народных инструментов им. Н. Н. Некрасова ВГТРК Елена Гришина (гусли клавишные, Москва). Слушателям будет представлена популярная народная и современная инструментальная музыка.
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28 июня, 21:00. Medici.TV покажет #ВоскреснаяКлассика (6+): Симфония № 7 Брукнера, дирижирует Серджу Челибидаке.
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30 июня стартует онлайн-марафон «Культурный ликбез» (18+). Каждое занятие — двухчасовой интенсив по основам одного из видов искусства. За 10 дней вы научитесь получать больше удовольствия от фильмов, выставок и спектаклей и рассуждать о них, как профессионалы.
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До 30 июня в 15:00 Детский музейный центр проводит программу #Занятия_с_ДМЦ (6+).
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До 30 июня в 18:00 Музей пермских древностей проводит викторину #палеодети (6+).
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До 30 июня в 21:00 Музей пермских древностей рассказывает «Ночные сказки о мамонте» (6+).
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Ежедневно Драматический театр «Бенефис» показывает спектакль «Не покидай меня» (12+). Режиссёр-постановщик — Заслуженный артист России Александр Староскольцев.
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Каждую субботу в 17:00 Березниковский драматический театр показывает цикл встреч с режиссёрами театра «Ролевые игры» (16+) с Денисом Ярыгиным.
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Каждое воскресенье в 18:00 Березниковский драматический театр «киНОтеатр» в рамках проекта «Школа современного зрителя» (16+) будет выходить в прямой эфир и рассказывать о творчестве режиссёра и фильме, который предварительно предложит посмотреть.
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Ежедневно с 13:00 до 17:00 Березниковский драматический театр, а точнее, автор и актёр БДТ Андрей Кирпищиков, рассказывает «Сказки по телефону» (0+).
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Ежедневно Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького ведёт «Дневник Карантино» (6+) — видеоблог о жизни театра в условиях карантина: репетиции, работа цехов, театральные события.
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Ежедневно Чайковский театр драмы и комедии показывает ироничный детектив «Ловушка» (12+ от 14 лет), спектакль «Иван-царевич и Серый волк» (6+), драматическую балладу «Не покидай меня» (12+), спектакль «Лисистрата» (16+) и многие другие спектакли.
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Ежедневно Пермский краевой колледж искусств и культуры показывает отчётный концерт «По обе стороны кулис» (6+).
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Ежедневно Пермский губернский оркестр проводит цикл концертных программ-дефиле (6+). Дефиле духового оркестра — это особая форма музыкально-хореографического выступления, которая включает в себя единую драматургию всего «спектакля», связывающую музыку и хореографию.
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Ежедневно Чусовской музей показывает виртуальную выставку «Альбом тылового госпиталя» (0+). В Чусовом во время войны располагалось пять госпиталей. Альбом, хранящийся в музее, рассказывает об одном из них.
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Ежедневно Пермский краеведческий музей показывает экспозицию «Трогонтериевый слон» (0+), а также виртуальный тур по Музею пермских древностей.
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