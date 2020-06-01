Вместо афиши

28 июня, 04:40 (до 20 июня, 03:30). TheatreHD начинает трансляцию оперы «Любовный напиток» (16+). Спектакль, поставленный в 1991 году Джоном Копли в оформлении Бени Монтрезора, критики окрестили «вопиюще розовым». В самом деле, открыточные пейзажи, свадебный стол, украшенный как торт, и апофеоз с ангелочками подкрашены и подсвечены розовым так, что ощущение сахарного эликсира передаётся даже через зрение. И через слух: в сладостном тембре Лучано Паваротти, в россыпи колоратур нежного голоса Кэтлин Бэттл, во вкрадчивой манере Хуана Понса, в насыщенной радости комикования Энцо Дары.