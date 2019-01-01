Дмитрий Енцов журналист За месяц инфляция в Прикамье снизилась на 0,2% Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам мая, годовая инфляция в Пермском крае составила 3,1%, но по сравнению с апрелем она снизилась на 0,2%. Такие данные предоставил Центральный банк РФ.

Среди субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) самая высокая годовая инфляция зафиксирована в Саратовской области — 3,7%, самая низкая — в Чувашии (2,3%).

В среднем по России годовая инфляция, по итогам мая, составила 3% (на 0,1% ниже, чем в апреле).

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