Сергей Данилов Архитектурная подсветка может быть установлена на Комсомольском проспекте после согласования с собственниками Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании депутаты Пермской городской думы поддержали предложение установить архитектурную и праздничную подсветку на Комсомольском проспекте в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми. Об этом сообщает пресс-служба думы.

На проект подсветки Комсомольского проспекта планируется потратить 781 млн руб. Подсветка будет установлена на жилых и нежилых домах, фонарных столбах.

«Были приняты условия, при которых администрации разрешат проводить конкурсные процедуры. Первое — это должно быть получено согласие всех собственников. Второе — определён порядок эксплуатации. Будет нелепо, если мы приступим к работе, будет установлено дорогостоящее оборудование, а разрешения от жителей у нас не будет», — прокомментировал депутат Вячеслав Григорьев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.