Сергей Данилов В Перми могут появится модульные общественные центры Поделиться Поделиться Твитнуть

По запросам жителей города администрацией был разработан проект по строительству модульных общественных центров на территориях частной застройки для размещения организаций ТОС, советов ветеранов, различных кружков и спортивных секций. Данный проект нашёл поддержку у депутатов Пермской городской думы.

В настоящее время определён механизм выделения участков, идет разработка документации на проектно-изыскательные работы.

Депутаты также предложили провести анализ районов города на наличие общественных центров и тогда определять, где и сколько объектов строить.

В рамках проекта снимается ограничение максимальной площади помещения, не менее 1000 кв. м. По словам заместителя главы администрации Перми Лидии Королёвой, планируется разместить центры в Мотовилихинском, Свердловском и Ленинском районах. В общей сложности — 24 здания. Количество центров может увеличиться при обращении граждан. Стоимость одного объекта составит 3,8 млн руб., однако возможно увеличение стоимости в зависимости от местных особенностей.

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