В Пермском крае обсуждение поправок «Единой России» в Трудовой кодекс состоится 3 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Общественное обсуждение поправок «Единой России» в Трудовой кодекс, в которых закрепляются особенности дистанционной работы, проходит по всей стране. В Пермском крае обсуждение состоится 3 июля, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

25 июня в Челябинске прошло первое общественное обсуждение законопроекта по изменению Трудового кодекса, который «Единая Россия» внесла в Госдуму в середине июня. В нём приняли участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, министр труда Антон Котяков, первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме, один из авторов поправок Андрей Исаев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также эксперты, представители работодателей и профсоюзов.



Власти региона и депутаты Заксобрания поддержали поправки в закон — они сбалансируют отношения между работником и работодателем. Министр труда Антон Котяков назвал нормы своевременными в условиях необходимости сохранения дистанционной занятости. Кроме того, по его словам, действующая редакция Трудового кодекса не в полной мере отвечает текущей ситуации на рынке труда.



Андрей Турчак в свою очередь заявил о необходимости ускорить работу по обсуждению законопроекта в регионах — все предложения нужно собрать до 10 июля, чтобы успеть юридически их оформить. В первом чтении поправки планируют рассмотреть в Госдуме 21 июля.

Напомним, поправки в Трудовой кодекс готовятся с прошлого года. 1 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил ускорить работу над изменениями в трудовое законодательство. В первой редакции документ был подготовлен через месяц. И 16 июня фракция партии внесла его на рассмотрение Госдумы.

В документе закрепляются три основных вида удалённой работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили «на удалёнку», но при этом такой формат не был закреплён в законе. Комбинированная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Пока эти понятия в Трудовом кодексе не закреплены.

Кроме того, в законопроекте определяются способы взаимодействия сотрудника и начальника, удобные для обеих сторон. В частности, предлагается вести электронный документооборот. При этом не нужна электронная подпись — авторы законопроекта отметили, что её оформление стоит достаточно дорого. Работник и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и бумажные документы — их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.

Кроме того, у тех, кто работает «на удалёнке», появится право быть офлайн — выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно.



Предложения «Единой России» поддержали работодатели — в частности, операторы сотовой связи и банковское сообщество. Во-первых, дистанционная работа актуальна для многих, а во-вторых, таким образом на законодательном уровне закрепляется уже сложившийся порядок — чётко будут обозначены права и обязанности сотрудников и работодателей при дистанционных формах взаимодействия.

В Финансовом университете при Правительстве РФ отмечают, что поправки об удалённой занятости в перспективе затронут не менее полумиллиона россиян.

Как рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев, в Пермском крае обсуждение состоится 3 июля. «Центральной площадкой станет региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» Пермского края. Среди участников — депутатский корпус, профсоюзы, представители «Деловой России» и общественных организаций Пермского края», — пояснил Григорьев.



После обсуждения поправок с профессиональным сообществом фракции «Единой России» в заксобраниях намерены выносить вопрос на рассмотрение региональных парламентов. Все предложения рассмотрят ко второму чтению в Госдуме, которое, ориентировочно, пройдёт осенью. В «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу уже 1 января 2021 года.

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