Наталья Тимофеева журналист Краевые власти нарушили закон при выборе в Прикамье регоператора по обращению с ТКО К такому выводу пришли федеральные антимонопольщики Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФАС России приняло решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства при выборе в Прикамье регоператора по обращению с ТКО.

В июле 2019 года ФАС России возбудила дело в отношении правительства Пермского края. Антимонопольщики поясняют, что 24 июля 2018 года власти края объявили конкурс на отбор регионального оператора по обращению с ТКО на территории Пермского края. Участники конкурса должны были в качестве обеспечения заявки перечислить на счёт организатора 5% от максимально допустимой выручки регионального оператора или 211,7 млн руб.

Когда конкурс только объявили, уставный фонд ПКГУП «Теплоэнерго» составлял всего 40,2 млн руб. Но в октябре 2018 года правительство Пермского края издало распоряжение об увеличении уставного фонда подведомственного предприятия ПКГУП «Теплоэнерго» на 231,6 млн руб. Это позволило обеспечить возможность унитарному предприятию участвовать в конкурсном отборе.

В результате заявка от «Теплоэнерго» оказалась единственной, и краевые власти заключили с унитарным предприятием соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории региона. При этом, как отмечает ФАС России, после проведения конкурсного отбора сумма в 231,6 млн руб., которая была переведена в «Теплоэнерго» из бюджета края, была возвращена в бюджет, и уставный фонд ПКГУП «Теплоэнерго» уменьшился до первоначального уровня — 40,2 млн руб.

Законодательством запрещены соглашения между органами власти и организациями, которые могут привести к ограничению конкуренции. Поэтому, как говорится в решении ФАС от 10 апреля 2020 года, антимонопольщики запросили у 258 хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на осуществление деятельности в сфере обращения с ТКО на территории Пермского края, информацию о том, почему они не приняли участие в торгах. В результате более 50 хозяйствующих субъектов отметили, что не принимали участие в конкурсном отборе из-за отсутствия денежных средств, необходимых для обеспечения заявки. Это подтверждает, что действия правительства Пермского края по увеличению уставного фонда ПКГУП «Теплоэнерго» были направлены на создание преимуществ для ПКГУП «Теплоэнерго» по отношению к другим хозяйствующим субъектам.

«Учитывая количество хозяйствующих субъектов (258), имеющих лицензию на осуществление деятельности в сфере обращения с ТКО, рынок по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является конкурентным. Таким образом, действия правительства Пермского края по созданию преимуществ для ПКГУП «Теплоэнерго» привели или могли привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции», — говорится в решении ФАС.

В итоге ФАС признало правительство Пермского края нарушившим пункт 2 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Однако обязательное для исполнения предписание антимонопольщики решили правительству не выдавать.

Отметим, что ранее, комментируя это антимонопольное дело, заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальев заявил, что правительство региона предусмотрело возможный вариант, при котором ни один из действующих субъектов рынка не заявится на конкурс, и приняло меры по созданию своего оператора. «Как мы видим, меры приняты не напрасно, поскольку других заявок на конкурс не поступило. Таким образом правительство Пермского края обеспечило своевременный вход региона в реформу по обращению с отходами», — подчеркнул чиновник.

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