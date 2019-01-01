Более 1600 жителей Перми получат компенсацию за энергоэффективный ремонт Поделиться Поделиться Твитнуть

Более 1600 жителей Перми и Новых Лядов получат денежную компенсацию за энергоэффективный ремонт.​ Такая возможность появилась благодаря соглашению, подписанному главой региона Дмитрием Махониным​ с​ Фондом содействия реформированию ЖКХ РФ, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил первую заявку Пермского края на получение финансирования проведения капремонта четырёх пермских многоквартирных домов: ул. Уфимская, 14; Куфонина, 22; Королёва, 6 в Перми и ул. Мира, 17а в Новых Лядах.

Согласно заявке, общая стоимость работ в данных домах составила около 1,6 млн руб. Данные средства позволили установить автоматизированные узлы управления системой отопления (АУУ СО) с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления.

Реализация программных мероприятий позволила улучшить условия проживания и снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов для 1600 человек.​ Компенсация в размере 1,2 млн руб.уже в ближайшее время поступит на счета домов.

Стать участником программы и претендовать на получение компенсации до 80% может любой дом, где проведён энергоэффективный ремонт. Для этого необходимо подать заявку в городскую администрацию и доказать проведённый ремонт. Причём количество заявок от одного дома не ограничено.

Финансирование предоставляется на компенсацию энергоэффективного капитального ремонта для многоквартирных домов, оснащённых общедомовыми приборами учёта потребления тепловой и электрической энергии, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.​

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