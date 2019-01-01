Возведение производственных объектов комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» компании «Метафракс» входит в завершающую стадию Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Объём выполненных строительно-монтажных работ в зоне производственных объектов (ISBL) комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» компании «Метафракс» в Губахе достиг 70%. Основные силы строителей сейчас направлены на монтаж технологических трубопроводов и электротехнического оборудования, сообщает пресс-служба предприятия.

На первой террасе завершаются работы по бетонированию полов и поддонов под эстакадами. Строительные подрядчики выполняют электромонтажные работы по прокладке кабеля на технологических эстакадах и внутри корпусов. Идёт монтаж систем освещения и заземления. Начата подготовка к проведению гидравлических испытаний трубопроводов по установке аммиака.

В зоне парового котла завершён монтаж технологического оборудования и начата подготовка к сложному технологическому процессу — химической промывке трубопроводов силами специализированной организации ООО «Сибтех» (г. Новосибирск).

На установке карбамида продолжается возведение корпуса насосной низкого давления и монтаж технологических трубопроводов. В насосной высокого давления смонтировано 85 из 149 единиц оборудования. Сдано 42 единицы динамического оборудования, идёт его обвязка трубопроводами.

На установке меламина продолжается монтаж металлоконструкций корпуса. На завершающем этапе — работы по нулевому циклу. Ведётся устройство бетонных полов корпуса насосной меламина, бетонных полов и поддонов под оборудование. Продолжается монтаж оборудования на различных отметках корпуса.

Насосная станция меламина — самый технологически сложный объект комплекса АКМ. Строительные подрядчики уже смонтировали здесь 90 из 158 единиц оборудования. Продолжается монтаж узла сушки и фильтрации меламина. В июне здесь был смонтирован дезинтегратор — разрыхлитель комков меламина. Строители приступили к монтажу металлоконструкций транспортёрной галереи меламина.

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