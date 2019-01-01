«МегаФон» предложил пермским водоканалам вести онлайн-мониторинг воды Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Круглосуточно контролировать объёмы поставки воды, в онлайн-режиме видеть падение давления в трубах, оперативно выявлять прорывы смогут теперь водоканалы Пермского края. Телеком-разработчики «МегаФона» сегодня объявили о запуске нового телеком-решения — «Онлайн-мониторинг воды», сообщает пресс-служба компании.

Главная задача — упростить контроль за качеством воды в регионе. В режиме онлайн водоканалы смогут получать данные и о работе объектов, находящихся в десятках километров друг от друга.

Сегодня водоканалы используют сложное и дорогое оборудование, но при этом большинство процессов остаются не автоматизированными. «Онлайн-мониторинг воды» позволит оценивать состояние поступающей воды, уделять пристальное внимание качеству её очистки на фильтровальных станциях, вести повышенный контроль очистки сточных вод, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической обстановки.

«Мы видим запрос на лёгкую и недорогую автоматизацию со стороны водоканалов и эксплуатантов гидротехнических сооружений. Экосистема водоканалов имеет распределённую структуру, расстояние между отдельными её частями может насчитывать десятки километров. Благодаря различным приборам учёта, которые легко монтируются и быстро вводятся в эксплуатацию, «Онлайн-мониторинг воды» позволяет дистанционно собирать данные о разных участках производственного цикла в единый ситуационный центр», — говорит Павел Иванченко, руководитель по IoT «МегаФона».

Насосным станциям решение «МегаФона» помогает автоматически поддерживать уровень воды, дистанционно управлять оборудованием и увеличивать его ресурс благодаря постоянному мониторингу состояния.

Сеть стандарта NB-IoT обеспечивает высокое проникновение сигнала и даёт возможность следить за состоянием глубоко пролегающих труб. При этом IoT-платформа контролирует работоспособность установленных в труднодоступных местах датчиков и находящихся в них SIM-карт.

Сотрудник водоканала получает всю информацию в личном кабинете сервиса, может там же формировать экономические и технические отчёты для сбытовых организаций, отслеживать даты поверок приборов, передавать данные в расчётную систему предприятия (1С). Уведомления о любых нештатных ситуациях оперативно поступают в SMS и на электронную почту.

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