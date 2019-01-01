Дмитрий Енцов журналист Пермская пятикомнатная квартира вошла в ТОП-3 самых дорогих в Приволжском федеральном округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пятикомнатная квартира площадью 450 кв. м вошла в число трёх самых дорогих в Приволжском федеральном округе по версии портала о недвижимости «ЦИАН».

Квартиру по адресу ул. Пушкина, 50 выставлена на продажу за 70 млн руб.

Из особенностей жилплощади — свой выход на террасу, в стоимость включены три машино-места в подземном гараже.

Дороже в ПФО только квартира в Нижнем Новгороде, в доме на ул. Минина (370 кв. м, 99,9 млн руб.), и квартира в Казани, в доме на ул. Касаткина (320 кв. м, 119 млн руб.).

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