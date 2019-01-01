Пермские думцы поддержали перераспределение расходов городского бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы депутатами был рассмотрен проект перераспределения расходов бюджета на 2020—2022 годы в связи со сложившейся экономической ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Заместитель главы администрации города Перми — начальник департамента финансов Вера Титяпкина рассказала о мерах по улучшению экономической ситуации в городе и по профилактике распространения коронавирусной инфекции. На эти цели предлагается направить 226 млн руб.

В частности, из-за сокращения пассажиропотока в период самоизоляции необходима поддержка перевозчиков, работающих по муниципальным контрактам. На эту цель из бюджета направят 86,5 млн руб., на дезинфекцию общественного транспорта — 46 млн руб.

Будут возмещены расходы в связи с освобождением от арендной платы школьных столовых — порядка 28 млн руб. Дополнительное финансирование в размере 61 млн руб. получат учреждения культуры. На расселение из аварийного жилья направят 105 млн руб. Кроме того, предлагается выделить средства на проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ — 25 млн руб. В общей сложности будет перераспределено 354 млн руб. без изменений общих объёмов.

Председатель комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам Наталья Мельник предложила поддержать проект. По её словам, решение комитета в части исключения ряда необоснованных расходов администрация выполнила, анализ сокращений будет представлен в августе-сентябре 2020 года. Вера Титяпкина пояснила, что сентябрь — это крайний срок, проект, скорее всего, будет рассматриваться в конце лета.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— Нами были приняты необходимые меры, чтобы поддержать стабильность бюджета. Да, пришлось сократить некоторые расходы, но мы максимально оставили в работе приоритетные инфраструктурные проекты, касающиеся строительства школ, детских садов, дорог, расселения ветхого жилья. Социальная сфера получает необходимую финансовую поддержку.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин: «Сегодня мы вносим необходимые корректировки. Мы должны обеспечить исполнение социальных обязательств, инвестиционных проектов. При рассмотрении проекта у экспертов возникло множество вопросов, есть вопросы и к качеству проработки обоснований, хоть оно и улучшилось. Мы часто идём навстречу администрации, хотя я считаю, что работать нужно по плану, а не догонять. Надо быть более дисциплинированными, усилить плановость и качество работы с бюджетом».

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