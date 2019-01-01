Уже полвека в Перми производят высококачественные сорта нефтяного кокса Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Вот уже полвека нефтеперерабатывающий завод в Перми производит высококачественные сорта нефтяного кокса. Об этом сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза».

Летом 1970 года на Пермском нефтеперерабатывающем заводе была введена в строй установка замедленного коксования и получены первые тонны востребованного нефтяного кокса. Этот продукт ждали металлургические комбинаты в самых разных регионах страны. За полвека установка 21-10 переработала 36 млн т сырья и выработала 9 млн т нефтяного кокса.

Реконструкция середины 1990-х позволила повысить эффективность установки замедленного коксования и значительно снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Изменились процессы управления, работа объекта во многом была автоматизирована. В 2011 году благодаря очередной модернизации и технологическим изменениям мощность установки была увеличена до 1,1млнтн/в год и появилась возможность выпуска нового продукта — кокса электродного марки КЭЛ для чёрной металлургии. Этот продукт в 2014 году стал лауреатом конкурса всероссийской программы «100 лучших товаров России» и отмечен дипломом «Новинка года».

Пять лет назад объёмы выпускаемого нефтяного кокса значительно увеличились. В 2015 году состоялся пуск в эксплуатацию новой установки замедленного коксования с мощностью по сырью 2,1 млн т в год. Благодаря этому объекту «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» перешёл на безмазутную схему производства, увеличил глубину переработки до 99%. Вырос и выход светлых нефтепродуктов. Дозагрузить новые мощности сырьём помогла,введенная в строй в 2018 году эстакада слива тёмных нефтепродуктов.

Среди российских компаний крупным потребителем пермского нефтяного кокса является концерн «РУСАЛ». Значительная доля продукции также направляется в Китай.

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