Группа компаний ПЗСП запустила акцию «Гарантируем цену» Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

Застройщик гарантирует покупателю, что цена на квартиры, аналогичные приобретённой, не снизится в течение одного календарного месяца с момента ввода дома в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба ПЗСП.

В сегодняшней сложной экономической ситуации группа компаний ПЗСП решила обеспечить своим клиентам уверенность, что стоимость купленной квартиры не снизится к моменту окончания строительства дома. Для этого застройщик запустил акцию «Гарантируем цену», в рамках которой обязуется выплатить покупателям квартир в своих домах денежную компенсацию в случае если цена, установленная на квартиру в том же доме, с той же площадью, этажностью, планировкой, как в приобретённой клиентом квартире, снизится в течение одного календарного месяца после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Размер денежного вознаграждения рассчитывается как двукратная разница в цене между ценой приобретения квартиры и ценой аналогичной квартиры, опубликованной в прайс-листе на официальном сайте pzsp.ru. Таким образом, покупатель может быть уверен, что цена на его квартиру не упадёт после окончания строительства дома.

Напомним, сегодня в продаже у группы компаний ПЗСП несколько объектов: ул. Иньвенская, 19; ул. Целинная, 53; Баранчинская, 16; Адмирала Ушакова, 15; Кисловодская, 12. Также в начале июня стартовали продажи квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП по адресу ул. Адмирала Ушакова, 65.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация об акции — по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Иньвенская, 19 — АО «ПЗСП», ул. Целинная, 53 — ООО «Спецстрой Целинная, 53», ул. Баранчинская, 16 — ООО «Спецстрой Баранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 — ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Кисловодская, 12 — ООО «Спецстрой Кисловодская, 12», ООО «Спецстрой Водники».

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