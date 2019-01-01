Москва подарит Пермскому краю несколько фур со средствами для борьбы с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 25 июня, на заседании правительства Пермского края министр здравоохранения Оксана Мелехова и врио губернатора Дмитрий Махонин сообщили, что мэрия Москвы, поскольку имеет лишний ресурс, подарит Пермскому краю более 5 тыс. защитных костюмов, 5 тыс. респираторов и средства для неинвазивной ингаляции лёгких кислородом (БИПАПы).

Оксана Мелехова отметила, что БИПАПы было невозможно купить, поэтому край решил воспользоваться этим предложением. Дмитрий Махонин высказался касательно защитных костюмов и респираторов. «Они нам предложили помощь, от которой, наверное, неправильно отказываться, хотя все средства защиты у нас есть», — пояснил глава региона и добавил, что они направят мэрии Москвы благодарственные письма.

Сейчас все средства находятся в стадии отправки. По словам Оксаны Мелеховой, сначала мэрия Москвы планировала отправить средства в Пермский край на собственном транспорте, но не смогла этого сделать. Поэтому Пермский край заказал транспорт самостоятельно. Несколько фур со средствами для борьбы с коронавирусом приедут в Пермский край уже на этой неделе.

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