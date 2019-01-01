Для Перми при федеральном софинасировании будут закуплены 111 низкопольных автобусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми появятся 111 низкопольных автобусов отечественного производства ЛиАЗ. Возможным это станет благодаря сотрудничеству Прикамья с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ), сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Именно эти структуры профинансируют на паритетных началах приобретение новых автобусов для развития городского пассажирского транспорта в Перми. Общий объём инвестиций в закупку составит около 1,5 млрд руб.

Отметим, что 55 автобусов ЛиАЗ-529265 уже прибыли в краевую столицу, а ещё 56 автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на природном газе, будут поставлены до середины июля.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Новый, качественный и экологичный транспорт — показатель развитости инфраструктуры. Общественный транспорт — это, в первую очередь, безопасность и комфорт наших жителей. Сейчас в регионе постепенно восстанавливается пассажиропоток: люди начинают ездить на работу после снятия режима строгой самоизоляции. Уверен, они оценят новые автобусы, которые появятся в краевой столице.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ:

— Проект в Перми — результат длительной и кропотливой работы руководства края и города с самым активным участием команды экспертов ВЭБ.РФ. Обновление автобусного парка — важный элемент комплексной программы модернизации всей системы общественного транспорта региона.

Отметим, что Пермская городская агломерация прошла конкурсный отбор среди 60 поданных регионами заявок и была включена в перечень из 12 мегаполисов, получивших право участвовать в мероприятии в текущем году.

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