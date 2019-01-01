Пермский край может получить из федерации 6 млрд руб. на расселение ветхого жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сегодня, 25 июня, на заседании краевого правительства врио губернатора сообщил, что Пермский край оказывает неплохие результаты по расселению из ветхого и аварийного жилья. Поэтому регион претендует на дополнительное финансирование из федерального бюджета и перенос денежных лимитов на более ранние сроки.

«Мы работаем с Минфином РФ, но с Минстроем РФ мы этот вопрос уже согласовали. Мы претендуем в следующем году на сумму порядка 6 млрд руб. Это в три раза больше по объемам расселения, чем в этом году. Планы у нас амбициозные, и без прорывов в организации работы мы не справимся», — отметил Дмитрий Махонин.

Напомним, что на расселение в 2019 году было направлено 3,4 млрд руб., 2,2 млрд из которых — средства федерального бюджета, направленные в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По итогам 2019 года было расселено 83,53 тыс. кв. м аварийного жилья — почти на 250% больше плановых показателей. В благоустроенные помещения переехали 5137 чел., больше половины из них смогли сделать это на год раньше предполагаемого срока.

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