Пермский край может получить из федерации 6 млрд руб. на расселение ветхого жилья
Сегодня, 25 июня, на заседании краевого правительства врио губернатора сообщил, что Пермский край оказывает неплохие результаты по расселению из ветхого и аварийного жилья. Поэтому регион претендует на дополнительное финансирование из федерального бюджета и перенос денежных лимитов на более ранние сроки.
«Мы работаем с Минфином РФ, но с Минстроем РФ мы этот вопрос уже согласовали. Мы претендуем в следующем году на сумму порядка 6 млрд руб. Это в три раза больше по объемам расселения, чем в этом году. Планы у нас амбициозные, и без прорывов в организации работы мы не справимся», — отметил Дмитрий Махонин.
Напомним, что на расселение в 2019 году было направлено 3,4 млрд руб., 2,2 млрд из которых — средства федерального бюджета, направленные в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По итогам 2019 года было расселено 83,53 тыс. кв. м аварийного жилья — почти на 250% больше плановых показателей. В благоустроенные помещения переехали 5137 чел., больше половины из них смогли сделать это на год раньше предполагаемого срока.
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