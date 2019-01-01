Евгения Пастухова журналист Владимир Епанов может оставить должность министра спорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава министерства спорта Владимир Епанов в ближайшее время намерен уволиться из ведомства, сообщает телеграм-канал «СолёныУши». Источник, близкий к краевому правительству, подтвердил эту информацию. Сейчас Епанов находится на больничном, и увольнение состоится, как только он поправится. До сентября исполнять обязанности министра физической культуры, спорта и туризма будет действующий заместитель Марина Зиннер.

Напомним, Владимир Епанов был назначен министром спорта в июне 2018 года. До этого он принимал участие в подготовке марафона и тренировал бывшего губернатора Максима Решетникова. До 2003 года Епанов занимался профессиональным спортом, является мастером спорта международного класса по лёгкой атлетике. В 2006—2018 гг. занимал должность директора МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» города Перми.

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