Наталья Тимофеева журналист Глав муниципалитетов пожурят за «отсутствие» аварийного жилья в территориях Власти Прикамья подозревают, что муниципалитеты не признают жильё аварийным, чтобы не заниматься его расселением Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 25 июня, на заседании правительства Пермского края министр строительства Андрей Колмогоров сообщил, что на 1 января 2020 года в крае признаны аварийными 845 тыс кв.м., в которых проживают более 51 тыс. человек.

По словам Андрея Колмогорова, пять муниципальных образований на сегодняшний день говорят о том, что у нас сейчас вообще отсутствует аварийное жилье. Это ЗАТО Звездный, Косинский, Кочёвский, Частинский муниципальные округа и Чердынский городской округ.

«При этом вся статистика показывает, что на сегодняшний день в этих муниципалитетах даже по логике строительства и срокам существования жилых помещений такое жилье должно быть. Поэтому считаем, что в ряде территорий работа по признанию и по обследованию жилых домов построена недолжным образом. 30 июня у нас будет Совет глав, и там мы поставим главам муниципалитетов задачу, чтобы до конца июля они сформировали план-график по обследованию жилых помещений. Потому что мы достаточно часто получаем письма от людей, которые говорят, что проживают в непригодном жилье. Будем контролировать реализацию мероприятий в этих пяти муниципалитетах», — заявил министр.

Врио губернатора Дмитрий Махонин назвал непризнание жилых помещений аварийными «страусиной болезнью».

«Голову в песок спрятали и работать не хотим, потому что как только ты признал соответствующее жилье ветхим или аварийным, то его надо расселять и работать. А работать не хочется. Поэтому давайте мы достаточно серьёзно с этими товарищами поговорим, потому что в таких случаях надо и кадровые решения принимать, и давать ускорение в работе по этому направлению», — подчеркнул глава региона.

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