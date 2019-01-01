В Пермском крае к интернету подключены пять ФАПов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Три ФАПа в Большесосновском районе и два — в Чайковском округе получили доступ к телемедицине благодаря высокоскоростному интернету. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Кроме доступа к телемедицине, сотрудники ФАПов теперь могут воспользоваться электронными картами пациентов и вести работу в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края.

Работы по подключению высокоскоростного интернета в ФАПах были проведены в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» регионального проекта «Информационная инфраструктура» компанией «Эр-Телеком». Данный региональный проект предусматривает подключение социально значимых объектов в различных населённых пунктах, в том числе относящихся к категории 100—250 жителей.

Как обозначил глава Пермского края Дмитрий Махонин, всего доступ к современной высокоскоростной связи получат более 2 тыс. объектов.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Все работы будут проведены до конца года. Это, безусловно, значимая для нас программа. Жители многих отдалённых уголков Пермского края получат доступ к консультациям с самыми квалифицированными врачами, и не только Перми, но и других регионов. Дети в библиотеках и школах смогут получить тот же набор знаний, что получают их сверстники в столицах, используя возможности онлайн-образовании.

В этом году уже​ подключены и сданы​ семь объектов. В их числе — отделения лицензионно-разрешительной работы в Александровске и деревне Большая Соснова (Большесосновский район).​​ Всего в 2020 году к интернету будут подключены 207​ зданий​ социально значимых объектов, в числе которых 95 ФАПов, 92 школы и шесть зданий МЧС.​ В​​ 2021 году запланировано подключить 178 объектов, среди них школы, здания органов местного самоуправления, МЧС, Росгвардии.​

Также в этом году будут проведены работы по проведению интернета в 14 населённых пунктов с численностью от 500 до 2000 жителей, в 52 НП в категории 250—500 жителей и в 34 пункта, где живут от 100 до 250 человек. Всего возможность пользоваться онлайн-ресурсами получат около 36 тыс. человек.​ ​

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