Пермская городская дума поддержала выделение школе №127 7,5 млн руб. на оборудование и инвентарь Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской городской думы 23 июня принял решение о выделении школе №127 дополнительного финансирования на покупку и оснащение оборудованием, учебниками, мебелью и инвентарём. Об этом сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Объём финансирования составит порядка 7,5 млн руб.

Сейчас в рамках муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» в образовательном учреждении идёт капитальный ремонт. Заместитель главы администрации города Людмила Гаджиева подчеркнула, что торжественное открытие состоится 1 сентября 2020 года.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин заметил, что, в соответствии с действующими нормативами, обеспечение школ финансируется Единой краевой субвенцией. Дмитрий Малютин предложил обсудить с краем изменение городских нормативов для оборудования школ за счёт средств субвенции.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, депутаты решили проект поддержать. Депутат Олег Бурдин также отметил, что нормативов недостаточно: «Они не позволяют достойно обеспечить учреждение оборудованием, чтобы образовательный процесс шёл нормально!».

«Образовательное учреждение находится в моём округе, мы очень тесно взаимодействуем. В настоящее время ученики из школы №127 вынуждены заниматься на трёх разных площадках, в том числе и в лицее №9. Они очень хотят вернутся в родные стены, и раз есть такая возможность — нужно её исполнить», — прокомментировала депутат Ирина Горбунова.

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