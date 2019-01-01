Час депутата в Пермской городской думе посвятили подготовке к 300-летию Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе состоявшегося 23 июня пленарного заседания Пермской городской думы прошёл час депутата. В его рамках информацию о подготовке города к 300-летию представил глава Перми Дмитрий Самойлов, сообщает пресс-служба думы.

По словам главы города, в ноябре 2019 года состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке к юбилею с участием представителей федерального центра, краевых властей, деятелей бизнеса, культуры, науки и общественности. Муниципалитет представляли Дмитрий Самойлов и председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.

Также на краевом уровне создана межведомственная рабочая группа, в составе которой действуют девять рабочих отраслевых групп, осуществляющих взаимодействие Федерации и региона. Оргкомитетом утверждён план основных мероприятий.

Разрабатываются меры по улучшению качества городской среды и увеличению финансирования ключевых объектов. Речь, в частности, идёт о железнодорожном вокзале, краевой инфекционной больнице, музыкальной школе для одарённых детей, обновлении подвижного состава общественного транспорта, инвентаризации недвижимости и земельных участков.

Ключевыми приоритетами комплексного благоустройства выступают Комсомольский проспект, набережная Камы (в том числе в Кировском районе), обновление общественного транспорта. Реконструкция 66-го квартала эспланады стартует в этом году. Серьёзно обновится сеть образовательных учреждений, дорожная инфраструктура.

В числе культурных объектов к 300-летию будут отремонтированы дача Синакевича, ДК «Урал» и ДК им. Кирова, в планах — строительство нового планетария. Параллельно разрабатывается план торжественных и праздничных мероприятий, в этом году запланирован конкурс на создание брендбука, юбилейные проекты участвуют в конкурсе «Город — это мы».

Депутат Илья Лисняк интересовался подробностями хода ремонта Комсомольского проспекта и эспланады, насколько обоснованы бюджетные расходы и верны проектные решения. Заместитель главы города Анатолий Дашкевич заверил, что в ближайшее время будет организован тематический круглый стол, на котором будут освещены данные вопросы.

Депутаты Владимир Манин и Олег Бурдин посетовали, что в план не включён Мотовилихинский пруд — важный для жителей района и для всего города объект. Дмитрий Самойлов ответил, что краевое минприроды организовало очистку пруда, рядом приведён в порядок Райский сад. В перспективе — создание зелёно-водного каркаса Перми, куда Мотовилихинский пруд обязательно будет внесён. Отвечая Владимиру Манину на вопрос о судьбе мемориала на диораме, глава города подчеркнул, что в этом году нужно закончить проектирование работ и получить смету, а в следующем — приступить к реконструкции.

Депутат Александр Филиппов считает, что у города пока нет целостной концепции юбилейных мероприятий. Дмитрий Самойлов ответил, что в докладе делал акцент на инфраструктурные проекты, а идеологию определяет оргкомитет.

Депутат Евгений Глезман предложил реконструкцию всех городских парков и скверов, находящихся в шаговой доступности для жителей, объединить в один проект. Дмитрий Самойлов ответил, что за два-три года это вряд ли реально выполнить, но пообещал проанализировать эту тему.

Депутат Надежда Агишева акцентировала внимание на отсутствии диалога власти и общественности, которая готова подключиться к подготовке юбилейных проектов.

Депутат Геннадий Сторожев спросил, входит ли в план реконструкция манежа «Спартак». По словам главы Перми, идут консультации с краевым министерством спорта по софинансированию, по срокам должны успеть к 2023 году и привести манеж в порядок.

Депутат Вероника Куликова считает, что недостаточно сил направлено на улучшения в социальной сфере, поддержку маломобильных граждан, людей, находящихся в сложных жизненных условиях, продвижение молодёжных инициатив. Глава города предложил отдельно предоставить информацию по социально незащищённым категориям жителей и подчеркнул, что в Перми кардинально обновляется социальная инфраструктура.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин согласился, что ведётся большая работа по улучшению городской среды, но отметил, что многое осуществляется в текущем режиме. А юбилей предполагает адресную направленность. «Какие «подарки» останутся горожанам после 12 июня 2023 года и будут символизировать 300-летие Перми в памяти города?». Дмитрий Самойлов ответил, что софинансирование таких объектов, как Комсомольский проспект, набережная, общественный транспорт, получено именно к юбилею. Что касается вариантов сохранения памяти о 300-летии в городских объектах — нужно отдельно анализировать эту задачу, формы её реализации.

Депутат Дмитрий Фёдоров интересовался, будут ли включены в план ремонта фасадов ряд домов наулице Соловьёва и «Тихом Компросе» в районе ДК им. Солдатова. Заместитель главы Перми Игорь Субботин заверил, что это сделано.

Заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов предложил включить больше представителей от городских властей в отраслевые рабочие группы по подготовке юбилея Перми. Дмитрий Самойлов отметил, что почти в каждой группе есть его заместители и он готов содействовать включению в состав депутатов думы.

По мнению целого ряда депутатов, вопрос с ремонтом парков и скверов в районах нужно ещё раз предметно обсудить и по возможности учесть в числе юбилейных мероприятий. Как сказал депутат Владимир Молоковских, Пермь — это не только центрально-планировочный район. Олег Бурдин вышел с инициативой уже в этом году предусмотреть при формировании бюджета так называемый «бюджет участия», чтобы можно было в каждом районе планомерно реализовывать улучшающие городскую среду проекты. Дмитрий Малютин считает, что наряду с планами оргкомитета у города должен быть свой оперативный, живой план, учитывающий экономическую ситуацию.

Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин отметил, что на заседании Молодёжного парламента были сформулированы предложения по усилению информированности жителей о ходе подготовки к 300-летию Перми и по участию молодёжи в этом процессе.

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