Права почти 3 тыс. дольщиков Прикамья будут восстановлены с помощью механизмов Фонда защиты прав дольщиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Подписано двухстороннее соглашение между Фондом защиты прав дольщиков и правительством Прикамья. Документ предусматривает софинансирование восстановления прав 2724 пострадавших граждан — дольщиков 36 проблемных объектов, сообщает сайт губернатора и правительства региона. .

Всего в настоящий момент в регионе числится 58 долгостроев.

Фонд и краевое правительство уже начали совместную работу на трёх проблемных ЖСК: «Толмачёва, д. 15» (один дом), «Первый Пермский микрорайон» (12 домов), «Екатерининская, д. 175» (три дома). Фонд на данных объектах инициировал все предусмотренные законом процедуры: инструментальное обследование домов, техническая экспертиза, оценка стоимости квадратного метра.

Ранее правительство региона направило ходатайство в адрес федерального Фонда защиты с перечнем проблемных объектов. Глава Прикамья Дмитрий Махонин обозначил планы властей региона увеличить финансирование мер по поддержке прав дольщиков и попросил дополнительной поддержки фонда: «В крае проведена большая работа, но и не завершено ещё много объектов, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее».

Также Махонин попросил руководство фонда по возможности ускорить принятие решений по долгостроям, в отношении которых ранее были направлены ходатайства в ведомство.

Кроме того, в 2020 году на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков регион увеличил финансирование с 453 млн до 725 млн руб.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— На этом не останавливаемся, мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков, в следующем году тоже запланируем на это средства в бюджете.

Пресс-служба губернатора Пермского края

Работа ведётся и по долгостроям, застройщики которых не признаны банкротами.

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