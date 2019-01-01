Дмитрий Енцов журналист Количество выданных автокредитов в Пермском крае за год сократилось на 40% Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам мая 2020 года, кредитные организации Пермского края выдали 1248 автокредитов, что на 39,1% меньше, чем в мае 2019 года (тогда банки выдали 2050 автокредитов). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Снижение количества выданных кредитов зафиксировано во всех 30 исследованных регионах. В среднем по России снижение составило 47,7% (40,9 тыс. против 77,8 тыс.).

Наиболее заметный спад отмечен в Москве (-69,7%), Московской области (-69,6%), Краснодарском крае (-59,8%).

Сергей Удалов, директор аналитического агентства «Автостат»:

— И объём покупок новых автомобилей, и объём выданных автокредитов в мае упали практически в два раза. Но если сравнивать майские итоги с апрельскими, то ситуация в обеих отраслях уже выглядит лучше. А в июне она, по всей видимости, должна ещё улучшиться.

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