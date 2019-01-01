Дмитрий Енцовжурналист
Из-за коронавируса отменены два авиарейса до Симферополя
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Авиакомпания Red Wings отменила два авиарейса ИН-705/706 по маршруту Пермь — Симферополь и обратно от 25 и 28 июня. Причина — сложная эпидемиологическая ситуация.
Кроме того, согласно онлайн табло пермского аэропорта Большое Савино, до конца июня отменены авиарейсы «Аэрофлота» до Москвы: СУ-1394/1395, СУ-1218/1219, СУ-1204/1205.
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