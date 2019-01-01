Депутаты гордумы поддержали «антикризисные» поправки в бюджет Поделиться Поделиться Твитнуть

Гордума Перми приняла пакет поправок к городскому бюджету, направленный на перераспределение 354 млн руб. без изменения общих параметров по доходам и расходам бюджета города.

В частности, предлагается на 10% снизить затраты на содержание органов власти в рамках оптимизации. Также предлагается перераспределить в бюджете неосвоенные средства, заложенные на проведение во втором квартале активных отраслевых мероприятий. Эти мероприятия не состоялись из-за введённых в крае противоэпидемических ограничений. Ещё в бюджете сложилась экономия от конкурсных процедур от уже заключённых контрактов. Невостребованными остались средства, которые предназначались для оплаты автокилометров перевозчикам, работающим по новым контрактам. Также деньги остались от субсидий перевозчикам, работающим по старым договорам, за перевозку пассажиров по проездным документам. Кроме того, предусмотрено перераспределение расходов между объектами дорожного строительства в 2020—2021 годах без изменения их общего объёма.

Всего на реализацию мер по стабилизации экономической ситуации и профилактику распространения коронавирусной инфекции администрация предложила направить 226 млн руб. На возмещение недополученных доходов перевозчикам, получающим субсидии в связи со снижением пассажиропотока во втором квартале, собираются направить 86,5 млн руб., на проведение дезинфекции общественного транспорта — 46 млн руб.

Ещё 28 млн руб. направят на возмещение учреждениям образования расходов по содержанию имущественных комплексов в связи с освобождением во втором квартале организаций питания от арендной платы. Ещё 61 млн руб. предусмотрено учреждениям культуры — на возмещение снизившихся во втором квартале доходов от платных услуг.

В результате за принятие решения думы проголосовали 28 депутатов. Ещё один высказался против, и двое воздержались.

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