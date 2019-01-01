Власти Перми могут закупить 30 трамваев в конце 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 23 июня, глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал депутатам об обновлении подвижного состава общественного транспорта к празднованию 300-летия Перми.

Мэр сообщил, что благодаря софинансированию из краевого бюджета в 2019 году купили 85 автобусов и два трамвая. В 2020 году уже приобрели семь трамваев и планируется купить 30 автобусов (21 — среднего класса, и девять — большого класса). В 2021 году в планах — закупить 31 трамвай.

«Сейчас мы ведём переговоры вместе с правительством Пермского края с федеральным Минтрансом по получению субсидии. В случае подтверждения федерального софинансирования планируем приобрести в 2020 году, может быть, даже не девять автобусов большого класса, а 21. А в 2021 году или в конце 2020 года приобрести примерно 30 трамваев. И тогда у нас весь подвижной состав трамваев на линии будет не старше 2010 года», — сообщил Дмитрий Самойлов.

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