Из-за «коронакризиса» в Перми затянется инвентаризация зданий к 300-летию города Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 23 июня, глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал депутатам городской думы о подготовке к празднованию 300-летия Перми.

Оргкомитет по празднованию 300-летия Перми поручил мэрии провести инвентаризацию зданий, сооружений и земельных участков на предмет необходимости выполнения работ по благоустройству земельных участков и ремонту фасадов зданий и сооружений. По словам Дмитрия Самойлова, уже обследовано более 2700 объектов. Ремонта требуют 445 из них, в том числе 365 многоквартирных домов.

«Ремонтом обеспечено 71 здание и сооружение. Но мы понимаем, что сейчас уже живём в немного других экономических условиях, поэтому, скорее всего, исполнение этого поручения оргкомитета затянется», — сообщил глава города.

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