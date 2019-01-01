В июле начнется строительство нового лечебного корпуса в Юрле Поделиться Поделиться Твитнуть

Заключён контракт на строительство второй очереди лечебного корпуса в Юрле. Работы выполнит ООО «Уфимская газовая компания». Техническим заказчиком выступает Управление капитального строительства Пермского края, сообщают в краевом минстрое.

В настоящее время подрядчик начинает готовить строительную площадку и в июле приступит к строительству. Работы будут вестись под надзором Инспекции Госстройнадзора. Лечебный корпус планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.



Районная больница располагается на ул. Октябрьской, 77. Ранее была построена первая очередь, где сейчас работает детское отделение. Во второй очереди разместятся поликлиника и стационар терапевтического, хирургического, неврологического и гинекологического отделений. Медуслуги здесь смогут получить жители всего района — более 8 тыс. человек.



Здание новой больницы будет пятиэтажным, с учётом подвального и технического этажей. Общая площадь составит более 8 тыс. кв. м, из них 1,245 тыс. кв. м — первая очередь.

В начале июня глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что ключевой задачей краевых властей сейчас является сокращение сроков введения в эксплуатацию новых социальных объектов, в том числе новых поликлиник, ФАПов: «Краевые власти должны поменять подход к культуре стройки. Нужно, чтобы строительство здания и закупка необходимого оборудования шли одновременно».

Отметим, в адресную инвестиционную программу Пермского края включены 30 объектов здравоохранения, они должны быть сданы до 2024 года, включая объекты, которые будут приобретены. Это способствует реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и увеличит доступность медицинской помощи. Список строящихся социальных объектов можно посмотреть на портале «Управляем вместе». География строительства крупных объектов здравоохранения широкая, здания возводятся в Перми, Гамово, Савино, Кудымкаре, Ныробе, Юрле, Чердыни и во многих других муниципалитетах края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.