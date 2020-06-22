Оперштаб разрешил работу ещё 14,5 тыс. организаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае в очередной раз смягчили режим самоизоляции. Указом губернатора от 22.06.2020 №88 власти разрешили работу организаций из сфер оптовой торговли, бухгалтерского учёта и консалтинга, НИР, рекламы, управления недвижимостью, лёгкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования и другие. Важно, что это могут быть только организации, которые работают в системе продаж B2B, сообщает пресс-служба администрации губернатора. В связи с новыми послаблениями возобновить работу смогут 14,5 тыс. организаций. По данным Федеральной налоговой службы, возможность возобновить работу появится у более 85 тыс. жителей Пермского края

Для того чтобы возобновить деятельность, организации должны уведомить об этом региональный минпромторг, направив на электронный адрес info@minpromtorg.permkrai.ru соответствующее уведомление, и управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Со своей стороны, ведомства будут контролировать соблюдение санитарных правил. Компаниям рекомендуют допускать к работе минимальное число работников. Руководители организаций обязаны следить за тем, чтобы их сотрудники использовали средства индивидуальной защиты, соблюдали социальную дистанцию в 1,5 м, а по возможности продолжали работать удалённо.

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