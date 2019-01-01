Пермский край подготовил 108 предложений в Общенациональный план восстановления российской экономики Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье представители ТПП, реготделения «Единой России», общественных организаций бизнес-сообщества — «Деловая Россия» и «Опора России», институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае приняли активное участие в подготовке предложений в Общенациональный план восстановления российской экономики. Всего от Пермского края подготовлено 108 предложений по девяти направлениям, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В ходе заседания штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края глава региона Дмитрий Махонин отметил значимость и эффективность совместной работы властей Прикамья и бизнес-сообществ.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Сегодня малый и средний бизнес находятся в очень непростой ситуации. Поэтому очень важно иметь обратную связь на меры поддержки, которые принимаются на региональном уровне, на муниципальном уровне. Власти должны понимать, работают ли предлагаемые меры. Без позиции «Опоры России» и других объединений предпринимателей достаточно сложно делать точные шаги, которые могут помочь малому и среднему предпринимательству.

В частности, предложено пересмотреть критерии для включения бизнеса в реестр МСП. Эта мера, в случае её воплощения, позволит расширить круг предприятий, имеющих право на различные меры поддержки. В настоящее время около 20 тыс. субъектов МСП по тем или иным причинам не включены в реестр МСП. В отношении субъектов МСП также предлагается не применять ограничение по уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль на сумму убытков прошлых периодов, чтобы они могли в течение следующих годов в полном объёме зачесть убытки, полученные в 2020—2021 годах.

Ряд предложенных мер направлены на поддержку экспорта, в частности, предложено разработать и внедрить экспортные регулятивные «песочницы», снизить железнодорожные тарифы на перевозку экспортной продукции отечественных производителей.

В поддержку промышленности выдвинуто предложение предоставить крупным предприятиям льготные кредиты по минимальным ставкам (1—1,5%) на 3—5 лет на покрытие дефицита денежных средств, необходимых для поддержания текущей деятельности.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил провести повторный анализ всех учтённых и неучтённых предложений.

«Насколько мне известно, в той же партии «Единая Россия» есть ещё ценные предложения. Поэтому предлагаю проанализировать ещё раз всё в рабочем порядке и удостовериться, что все меры поддержки, которые будут полезны для бизнеса, включены в региональный перечень для общенационального плана», — подчеркнул глава региона.

Общенациональный план восстановления российской экономики сейчас находится в стадии разработки, планируется к принятию на срок с июня 2020-го по декабрь 2021-го и предполагает три этапа реализации: адаптация, восстановление и активный рост экономики. Регионы представляют в общенациональный план свои предложения.

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