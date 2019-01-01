На участке от Ленина до Петропавловской
В ночное время на Комсомольском проспекте будет введено ограничение движения
Завтра, 23 июня, с 00:00 до 06:00 будет временно закрыто движение всех видов транспорта на участке Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Петропавловской. Об этом сообщают в администрации Перми.
Перекрытие необходимо для выполнения работ по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы будут выполняться в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта.
Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
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