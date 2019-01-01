В Пермском филиале «Т Плюс» сменился руководитель Поделиться Поделиться Твитнуть

Директором Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с 22 июня назначен Сергей Кругляков, который с 2016 по 2020 год возглавлял местное подразделение АО «ЭнергосбыТ Плюс», сообщает пресс-служба филиала. Антон Трифонов, занимавший с 2011 года должность главного инженера, а с 2016 года — должность директора Пермского филиала ПАО «Т Плюс», покинул компанию 19 июня 2020 года.

Сергей Васильевич Кругляков родился 21 марта 1979 года в Краснодаре. Окончил Мурманский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит». В 2001—2005 гг. работал на управленческих должностях в Мурманском филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб». С 2005 г. по 2012 г. — директор по экономике и финансам филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». В 2012—2014 гг. — начальник финансового департамента, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1». С 2015 г. по 2016 г. — заместитель директора по экономике и финансам филиала «Пермский» Группы «Т Плюс». В 2016 году он возглавил Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». С начала 2020 года руководил Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс».

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