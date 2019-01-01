Традиционная акция «Свеча памяти» состоялась в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В День памяти и скорби в Перми прошла акция, посвящённая 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступила партия «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память» при поддержке министерства культуры Пермского края, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Акция «Свеча памяти» проводится в пятый раз и уже обрела свои традиции. Чтобы почтить память героев, 22 июня в 4 утра представители партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии», «Волонтёров Победы» и «Российских студенческих отрядов» зажгли свечи у монумента «Героям фронта и тыла от благодарных потомков» на эспланаде в Перми.

Собравшиеся зажгли свечи и выложили слово «Память», а затем почтили память погибших минутой молчания.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции количество участников акции было ограниченным.

Акция прошла и в онлайн-формате. Каждый россиянин смог зажечь свечу онлайн на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 июня.

Также активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» выступили организаторами или стали участниками районных памятных мероприятий. Наиболее активными стали жители 27 муниципалитетов Пермского края: Барды, Карагая, Суксуна, Кунгура, Верещагино, Куеды, Нытвы, Пермского района и др.

Напомним, День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день ровно 79 лет назад германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города.

Региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края с 2015 года проводит массовую акцию «Свеча памяти» в центре Перми. Ежегодно она собирала до 1 тыс. человек.

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