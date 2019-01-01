Сергей Данилов Выплаты медработникам за работу с коронавирусом продлят до конца лета Поделиться Поделиться Твитнуть

Выплата надбавок медработникам за работу с коронавирусом будет продлена до августа включительно.Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время ВКС с медработниками, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Также глава государства поручил разработать льготы и преференции студентам-медикам, которые работают с пациентами с COVID-19. При этом выплаты медработникам не облагаются налогами.



Напомним, начиная с апреля дополнительные выплаты медработникам выплачиваются по трём постановлениям: федеральным №415 и №484 и региональному №206-п. Федеральные документы предусматривают оплату помощи пациентам с COVID-19, а региональный — за помощь пациентам с COVID-19 и пациентам групп риска (прибывшим из других стран и регионов, контактировавшим с заболевшими, пациентам с пневмониями и ОРВИ). В Пермском крае выплаты по двум федеральным постановлениям получили почти 7 тыс. медиков (4434 — по постановлению №415, и 2475 по постановлению №484), на выплату надбавок к зарплате было направлено более 418 млн руб.

В медучреждениях Пермского края сегодня трудятся 31 108 медработников, из них: 9591 — врачи, 20 352 человека — в должности среднего медперсонала, 1165 — младшего медперсонала, отмечают в краевом минздраве.

Всего на сегодняшний день медицинскую помощь пациентам с COVID-19 оказывают 2637 сотрудников. Среди них 625 врачей, 1901 работник в должности среднего медперсонала, 111 — младшего медперсонала. Всего более 10 тыс. сотрудников региональных медицинских организаций получили прибавку за работу в условиях угрозы коронавирусной инфекции на общую сумму более 670 млн руб. из федерального и краевого бюджетов. На региональном уровне помимо медработников, контактировавших с инфицированными, доплаты предусмотрены персоналу, работающему с «ковидным» материалом: лаборантам, рентгенологам и другим.

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