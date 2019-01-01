Власти Прикамья хотят внести в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста для пожарных Однако инициативу могут не принять из-за недоработанности проекта федерального закона Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В конце августа Законодательное собрание планирует рассмотреть проект постановления «О законодательной инициативе», который ранее внёс в парламент врио губернатора Дмитрий Махонин.

В пояснительной записке сказано, что спасатели профессиональных аварийно-спасательных формирований органов местного самоуправления и субъектов РФ имеют такие же должностные обязанности и функции по защите населения и территорий от пожаров и ЧС, что и спасатели и работники Государственной противопожарной службы федерального органа исполнительной власти. Работа сотрудников местных и региональных формирований тоже относится к вредному или опасному классу условий труда. При этом, в отличие от работников федеральной противопожарной службы, у них до сих пор нет права на досрочную страховую пенсию по старости.

Власти Прикамья предлагают уравнять в правах на досрочное назначение страховой пенсии сотрудников профессиональных аварийно-спасательных формирований органов местного самоуправления и субъектов РФ и работников федеральной противопожарной службы. Если инициативу примут, право на досрочную страховую пенсию получат 89 спасателей и 670 работников муниципальной пожарной охраны органов местного самоуправления, 105 спасателей и 1410 работников противопожарной службы Пермского края.

Кроме того, на сотрудников профессиональных аварийно-спасательных формирований органов местного самоуправления и субъектов РФ действует повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Авторы инициативы отмечают, что труд этих людей относится к вредному или опасному классу условий труда, и они не могут продолжать работу на своих должностях по физиологическим причинам после 50 лет. Речь идёт об использовании системы индивидуальной защиты органов дыхания во время тушения пожаров и спасания людей и несении повышенных нагрузок во время проведения аварийно-спасательных работ.

Если краевой парламент примет этот проект постановления, то законодательную инициативу внесут на рассмотрение Государственной думы. При этом отметим, что у ГПУ Заксобрания есть ряд замечаний к проекту федерального закона из-за отсутствия финансово-экономического обоснования и положений о направлении проекта федерального закона в Правительство РФ для заключения. Порядок вступления проекта федерального закона в силу не соответствует нормам бюджетного законодательства РФ. Также сотрудники ГПУ отмечают, что в апреле этого года Архангельское областное собрание депутатов в Госдуму внесло похожий законопроект, и к августу его уже могут принять в первом чтении. В результате законопроект от Пермского края вернут без рассмотрения.

Кроме того, в законопроекте, разработанном властями Пермского края, ошибочно предлагается внести изменения в статью 30 ФЗ-400. Эта статья не устанавливает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости и не расширяет круг лиц, имеющих это право, а лишь сохраняет это право тем категориям граждан, которые им обладали согласно нормам ранее действовавшего законодательства.

С учётом всего этого ГПУ не рекомендует проект постановления к принятию на пленарном заседании Заксобрания.

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