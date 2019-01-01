КСП Перми выявила нарушения при использовании МП «Полигон» муниципального имущества Поделиться Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Контрольно-счётная палата Перми провела проверку распоряжения и использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение Пермскому муниципальному предприятию «Полигон».

Пермское МП «Полигон» является коммерческой организацией и может пользоваться муниципальным имуществом, закреплённым за ней городом на праве хозяйственного ведения.

В результате проверки выяснилось, что имущество, переданное предприятию в хозяйственное ведение, не используется в полном объёме для целей его деятельности. Кроме того, регистрация права хозяйственного ведения на объекты недвижимости, переданные предприятию, проведена не полном объёме. Из 181 объекта имущества регистрация права хозяйственного ведения не проведена в отношении 130 объектов. Земельные участки предприятие использует без надлежащим образом оформленных документов.

Также аудиторы установили факты несоблюдения предприятием правовых актов о передаче в аренду муниципального имущества и несоблюдения арендаторами условий договоров аренды. Среди нарушений — несогласование отдельных договоров на передачу имущества в аренду с собственником имущества, заключение договоров аренды без проведения торгов, непроведение индексации арендной платы и использование имущества отдельными лицами без заключённых договоров аренды.

КСП считает, что МП «Полигон» принимает недостаточные меры к арендаторам при нарушении условий договоров, а функциональные органы администрации Перми недостаточно контролируют использование муниципального имущества и земельных участков.

По итогам контрольного мероприятия КСП сформировала предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и направила их администрации города Перми и МП «Полигон». Отчёт по результатам мероприятия направлен также в Пермскую городскую думу и прокуратуру города.

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