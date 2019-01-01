За сутки диагноз «коронавирус» поставили ещё 67 жителям Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19.

Из 67 новых инфицированных — 26 мужчин, 37 женщин и четыре ребёнка (один мальчик и три девочки). Среди взрослого населения 20 человек младше 45 лет, 27 человек в возрасте 45—65 лет и 16 человек старше 65 лет.

Сейчас 34 человека проходят лечение в больницах, а 33 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3136 человек. Коэффициент распространения инфекции на сегодня составляет 0,9 (на 20 июня — 0,88). При этом для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8, сообщает пресс-служба администрации губернатора.





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