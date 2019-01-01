Сергей Данилов Акционеры «ВСМПО-Ависма» опровергли слова временного главы компании об остановке производства Поделиться Поделиться Твитнуть

Заявления врио гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Максима Кузюка о возможной остановке производства не совпадают с точкой зрения основных акционеров компании. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

17 июня 2020 года в рамках открытой встречи с профсоюзными организациями исполняющий обязанности генерального директора Максим Кузюк упомянул о возможном прекращении работы предприятия в сентябре в случае если компания не получит новые заказы. Данный комментарий является личным мнением Максима Кузюка, не имеющим отношения к действительности, сообщают в компании.

«Возможность приостановки производственных процессов никогда не рассматривалась акционерами, сообщают дальше в корпорации. Предприятия работают и продолжат работать в привычном режиме. Корпорации «ВСМПО-Ависма» на фоне сокращения авиаперевозок и общей ситуации с пандемией действительно пришлось значительно адаптировать деятельность предприятий за счёт корректировки целого ряда программ. Так, в апреле были сокращены плановые объёмы выпуска титановой продукции в 2020 году, значительно снижены непроизводственные расходы и временно приостановлена инвестиционная программа».

«Данные меры направлены, в первую очередь, на сохранение работоспособности предприятий и сохранение численности сотрудников. Сегодня имеют место признаки восстановления в мировой авиационной отрасли, рост экономической активности со стороны крупнейших заказчиков компании в Европе и США. Партнёры начинают возобновлять ранее приостановленные контракты. Это позволяет рассчитывать на то, что итоговый объём заказов на 2020 год может вырасти. Плановый объём заказов компании на 2020 год составляет 26,5 тыс. т. Таким образом, даже при самом консервативном сценарии развития ситуации на мировом рынке титана предприятие сможет обеспечить доходы свыше 1 млрд долларов. Этого достаточно для стабильной операционной деятельности предприятия в 2020 г.», — говориться в заявлении.

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