Сергей Данилов В Пермском крае от коронавируса вылечились ещё 193 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписаны ещё 193 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 1889, сообщают в краевом минздраве.

Под наблюдением специалистов остаются 2447 жителей Пермского края.

Напомним, на утро 20 июня в Прикамья выявлен 3001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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