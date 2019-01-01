Сергей Данилов Режим самоизоляции в Прикамье продлён до 30 июня Такое решение принял краевой оперштаб Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

19 июня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение о продлении ограничительных мер в Прикамье. Самоизоляция продлится до конца июня, сообщают в пресс-службе врио губернатора.

Как доложил глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев, два дня коэффициент распространения коронавируса ниже единицы. При этом за неделю прирост числа инфицированных — 2,2%. Для сравнения: средний показательно по России составляет 1,5%.

«С июня наблюдается количественный рост заболеваемости по сравнению с маем. Почти четверть заболевших — представители старшего поколения», — подчеркнул Виталий Костарев и добавил, что сейчас ведомство анализирует дополнительные критерии протекания пандемии в регионе.

Глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что снятия самоизоляции ждут все жители региона, но при этом куда важнее не допустить новых вспышек инфекции.

«Мы смотрим, как ведут себя другие регионы, проведём свой системный анализ. У меня будет поручение: к следующему штабу профильным министерствам совместно с Роспотребнадзором разработать график снятия ограничительных мер, соответствующих второму и третьему этапам. В первую очередь это касается деятельности торговых центров, общепита, детских лагерей. Такой график нам нужен, но в первую очередь будем ориентироваться на уровень заболеваемости», — отметил врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

При этом на оперштабе подтвердили, что в Дни памяти Великой Отечественной войны жители региона могут собираться группами до пяти человек. Соответственно, 22 июня прикамцы могут почтить память героев войны, в том числе посетить кладбища и места захоронения, при условии наличия средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 22 июня в Прикамье пройдут памятные мероприятия, большинство из них — онлайн.

Изменения в указ губернатора вступят в силу в день официальной публикации документа — 22 июня.

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