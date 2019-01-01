Второй гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми может разместиться на Иве Инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с представителями компании «Леруа Мерлен», городскими властями и девелоперами вопрос строительства в Перми второго гипермаркета торговой сети «Леруа Мерлен». Проект находится в высокой степени готовности, при этом его реализация связана с текущим развитием транспортной и сетевой инфраструктуры, а также решением земельных вопросов.

Как отметил руководитель проектов дирекции по развитию «Леруа Мерлен» Алексей Иванов, выбирая участок для размещения второго гипермаркета в Перми, рассматривали две площадки — в Кировском и Мотовилихинском районах. Однако после детального технического аудита компания остановилась на участке в микрорайоне Ива, комплексным освоением которого занимается краснодарский холдинг «Девелопмент-Юг».

На участке в 5 га компания планирует возвести торговый центр площадью 17 тыс. кв. м, парковку на 600 машиномест, остановку общественного транспорта, кольца разворота.

Инвестиции в строительство составят около 1,5 млрд руб. Планируется, что к финансированию второго торгового центра будет привлечен закрытый паевой инвестиционный фонд.

Новый гипермаркет «Леруа Мерлен» позволит создать 200 рабочих мест, и обеспечит дополнительные поступления налогов.

По итогам совещания Дмитрий Махонин поручил профильным краевым ведомствам совместно с городскими властями и девелоперами проекта проработать вопросы подъездных путей в районе возведения торгового центра и представить свои предложения. Он отметил, что власти готовы содействовать девелоперам в создании торгового объекта и освоении прилегающей территории, но его строительство должно сопровождаться развитием транспортной инфраструктуры не за бюджетный счет.

«Леруа Мерлен» — одна из крупнейших розничных сетей, специализирующихся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В Перми первый гипермаркет «Леруа Мерлен» открылся в декабре 2017 года в первой очереди ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 164б).

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