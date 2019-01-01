В 2019 году 31 человек в Пермском крае погиб на производстве Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат проанализировал данные о производственном травматизме в Пермском крае. Ведомство проанализировало 2605 предприятий, из которых 89% работали без несчастных случаев на производстве.

В 2019 году от травм на производстве пострадали 194 женщины и 438 мужчин, из которых 31 погиб. В 2018 году пострадал 631 человек, но погибли 22.

Больше всего пострадавших приходилось на обрабатывающие производства — 259 человек. Также травмы получали работающие в транспортировке и хранении, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, строительстве.

Среди основных видов происшествий — воздействие движущихся предметов и их падения, дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты.

Основными причинами травматизма являются неудовлетворительная организация производства работ и нарушение трудовой и производственной дисциплины.

Потери рабочего времени, вследствие временной нетрудоспособности из-за травм на производстве, в целом по краю в 2019 году составили 25,3 тыс. человеко-дней. В результате несчастных случаев на производстве каждый пострадавший в среднем отсутствовал на рабочем месте 40 дней.

На мероприятия по охране труда в 2019 году было израсходовано 8,6 млрд руб. В среднем на одного занятого на производстве потрачено 20,4 тыс. руб., что на 1,6 тыс. руб. больше, чем годом ранее.

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