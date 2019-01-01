В выходные воду отключат в 160 домах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В предстоящие выходные 20—21 июня «Новогор-Прикамье» произведёт плановые отключения воды.

Так, с 10:00 19 июня до 10:00 20 июня вода будет отключена по адресам:

— ул. 1-я Андроновская, 7а;

— ул. Свиязева, 41, 43, 45, 47, 49;

— ул. 3-я Верховая, 10;

— ул. Встречная, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37;

— ул. Газосварщиков, 10;

— ул. 1-я Гамовская, 47, 92;

— ул. Дивьинская, 89/1;

— ул. Заливная, 31;

— ул. 1-я Ипподромная, 5;

— ул. 1-я Карьерная, 54;

— ул. Конструкторская, 24;

— ул. 2-я Кордонная, 4;

— ул. Беляева, 59, 61, 81;

— шоссе Космонавтов, 170, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 190, 194, 198, 303;

— ул. Нефтяников, 38;

— ул. 2-я Ремонтная, 20;

— ул. Сталеваров, 30;

— ул. Экскаваторная, 20, 35, 35А, 37а, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60;

— ул. Энергетиков, 26, 38, 38а, 50.

С 09:00 до 19:00 20 июня вода будет отключена на ул. Крупской, 31а и ул. Лебедева, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

С 09:00 до 20:00 20 июня вода будет отключена по адресам:

— ул. 9 января, 16;

— ул. 1-я Колхозная, 2, 4, 8;

— ул. Красина, 14, 16, 26, 33, 35, 38;

— ул. Маяковского, 12а, 13, 15, 22, 24, 26, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46а, 48, 5, 51, 51стр., 53, 7, 9;

— ул. Новоколхозная, 2;

— ул. Сергея Есенина, 11, 13, 3/4, 5/2, 7, 9, 9а;

— ул. Фоминская, 42, 56.

С 09:00 20 июня до 09:00 21 июня вода будет отключена по адресам:

— ул. Добролюбова, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 6;

— ул. Макаренко, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, 8;

— ул. Тургенева. 33, 37, 41.

Также 21 июня с 09:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

— ул. Запорожская, 11, 11а, 13, 15, 160, 17, 19;

— ул. Холмогорская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 4а, 5, 7, 9.

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